Kryeministri Hristijan Mickoski priti Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila ndodhet për vizitë zyrtare në vend në kuadër të turit nëpër gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Për momentin në Qeveri po mbahet takimi kokë më kokë i kryeministrit Mickoski dhe kryetarit të KE-së Von der Leyen, pas së cilës do të mbahet takim bilateral ndërmjet dy delegacioneve.

Pas takimit, në Qeveri do të mbahet konferencë e përbashkët për media e kryeministrit Mickoski dhe presidentit Von der Leyen.

Sipas njoftimeve, gjatë vizitës në Shkup, von der Leyen do të ketë takim edhe me presidenten Gordana Siljanovska Davkova.

Në prag të vizitës së von der Leyen në rajon, Komisioni Evropian miratoi dje axhendat e reformave të Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi, në lidhje me Planin e Rritjes për Ballkanin Perëndimor, me të cilin ata angazhohen për socio-ekonomike dhe reformat themelore që do të zbatojnë në periudhën 2024-2027 për të inkurajuar rritjen dhe lidhjen me BE-në. Miratimi i agjendave të reformës ishte një hap kyç për të mundësuar disbursimin e fondeve në kuadër të Mekanizmit të Reformës dhe Rritjes në Ballkanin Perëndimor, vlera totale e të cilave është gjashtë miliardë euro.

Siç u informua dje nga Zëvendës-Zëdhënësja e KE-së, Ariana Podesta, Plani i Rritjes, si dhe progresi në rrugën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të jenë temat kryesore të takimeve të Von der Leyen me mikpritësit e saj gjatë turneun e rajonit.