Në Klinikën e Onkologjisë vetëm gjatë muajve janar dhe shkurt janë regjistruar 220 deri në 230 raste të reja me kancer.

Drejtori i Klinikës së Onkologjisë, Ilir Kurtishi në një intervistë për KosovaPress thotë se është rritur numri i pacientëve të prekur me sëmundje malinje.

Sipas onkologut mbeten brengosëse rastet që lajmërohen me vonesë për trajtim në klinikë.

“Numri i pacientëve ka ngritje nga viti në vit, dhe vetëm gjatë muajve janar dhe shkurt ne kemi regjistruar rreth 220-230 raste të reja, që i bie të ketë rritje të sëmundjeve malinje nga viti paraprak… Ky trend i rritjes me sëmundje malinje, ne lutemi që të mos vazhdojë, por në bazë të të gjitha të dhënave dhe shënimeve që ne i disponojmë, ky trend vazhdon të ngritët dhe kjo është shqetësuese pasi që ka edhe raste, të cilat lajmërohen në klinikë tek zakonisht janë pak më të vona, ku trajtimi i sëmundjes është pak më i vështirë”, thotë Kurtishi.

Brenda 24 orëve, numri i pacientëve që marrin shërbime në Klinikën e Onkologjisë arrin deri në 400, e që siç thotë Kurtishi, të gjithë këta marrin shërbimet e nevojshme.

“Ne trajtojmë ‘tumorët solid’ tek të gjithë personat, pra tumorët johematologjik dhe numri i pacientëve të cilët e frekuentojnë Klinikën e Onkologjisë brenda 24 orëve kap shifrën deri në 400 persona. Rreth 200-250 persona marrin shërbime të kimioterapisë ose onkologjisë mjekësore dhe rreth 120-130 pacientë bëjnë shërbime të rrezatimit së bashku me shërbimet tjera që ne i kemi në klinikë siç është shërbimi i transfuzionit dhe shërbimet tjera të hospitalizimit të pacientëve”, shprehet ai.

Drejtori i Onkologjisë apelon për kujdes nga faktorët që rrezikojnë shëndetin e njeriut, e që mund të kenë ndikim edhe në shfaqjen e kancerit.

“Realisht faktorët që ndikojnë janë të ndryshëm, pasi që edhe sëmundja është multifaktoriale, por ne kemi disa faktorë, të cilët mund të ndikojnë, dhe disa faktorë që nuk mund të ndikojnë.

Ndikon stili i jetës, kequshqyerja ose ushqimi i pasur shumë me sheqer e yndyra, kripëra dhe me mish të fërguar, pastaj mungesa e aktiviteti fizik, ekspozimi i rrezeve të diellit, disa infeksione virale, bakteriale si dhe faktor shumë dominonte tek sëmundjet malinje është tek sinuset e mushkërive, konsumimi i duhanit, alkoolit, përdorimi i kontraceptivëve tek femrat si dhe këtu ju bashkëngjitën dhe faktorët trashëgues që ne i kemi, trashëgimia, mosha dhe gjinia.

Në këtë mënyrë sëmundja është multifaktoriale, por kjo nuk do të thotë që ne t’i largohemi të gjithë këtyre faktorëve dhe të mos kemi sëmundje malinje, por ato mund të shfaqen, por është evidente që nëse i largojmë këta faktorë impakti i shfaqjes së sëmundjes është më i vogël”, thekson onkologu.

E gati çdo i dyti pacient që ka shkuar për trajtim në Klinikën e Onkologjisë, është lajmëruar me conornavirus.

Kurtishi thotë se është fat i mirë që shumë nga ta, këtë sëmundje e kanë përballuar si një grip të zakonshëm.

“Realisht një numër të saktë nuk kemi, mirëpo në bazë të të dhënave dhe lajmërimit të pacientëve të cilët trajtohen në Klinikë të Onkologjisë, mund të themi që gati çdo i dyti pacient, i cili është lajmëruar në klinikë tek ne, sidomos këto dy-tre muajt e fundit me valën e re të COVID-it, kanë qenë të infektuar me COVID, mirëpo fati i mirë i gjithë kësaj është që shumica apo të gjithë e kanë përballuar sëmundjen si një grip të zakonshëm…

Realisht, e kemi menduar si shumë problem , pasi që janë kategorizuese që pacientët me kancer në grupin e katërt të atyre të cilët mund të përfundojnë me fatalitet, kjo ka qenë në vitin 2020, mirëpo forma fillestare e COVID-it, edhe atëherë pacientët onkologjikë e kanë përballuar lehtë sëmundjen, por kohëve të fundit sidomos me valën e re dhe me omikron kjo gati është bërë si një grip i zakonshëm dhe shumica e pacientëve onkologjikë, sidomos ata që kanë qenë në trajtim onkologjikë e kanë kaluar infeksionin me COVID si një grip të zakonshëm”, thotë ai.

Ndonëse ka numër të madh të pacientëve me sëmundje malinje në vendin tonë, Kurtishi tregon se shumica prej tyre marrin shërbime falas, me standarde botërore, me staf të kualifikuar në Klinikën e Onkologjisë, në Prishtinë.