Postat e Maqedonisë së Veriut kanë shpallur konkurs për punësimin e 280 postierëve. Nuk dihet nëse konkursi është për punëtor të rinj, ose për persona që veçmë janë të punësuar në këtë ndërmarrje, shkruan gazeta Lajm.

Neto rroga për këta postierë është paraparë të jetë 17.656 denarë, që do të thotë se rroga bruto do të jetë 26.000 denarë.

Lidhur me këtë konkurs ka reaguar opozita maqedonase, duke vlerësuar se në kohën kur vendi përballet me probleme të mëdha ekonomike, buxheti ngarkohet për 1.4 milion euro shtesë në vitin 2021.