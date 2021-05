Ne jemi të impresionuar nga ritmi i reformave në Maqedoninë Veriore dhe shpresojmë të fillojmë bisedimet e anëtarësimit të vendit në BE sa më shpejt të jetë e mundur, shkruan në “Twitter” Ministri i Punëve të Jashtme të Danimarkës, Jeppe Kofod, pas takimit të djeshëm me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut Bujar Osmani.

“Ne jemi të impresionuar nga ritmi me të cilin po ndodhin reformat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne shpresojmë të hapim negociatat e pranimit me BE sa më shpejt të jetë e mundur. Një shembull i mirë për rajonin”, shkruan Kofod.

Kofod e përshkroi takimin me Osmanin si të frytshëm, duke theksuar se “ata patën një dialog konstruktiv me një koleg të mirë mbi gjeopolitikën e Ballkanit Perëndimor”.