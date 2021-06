Uji i limonit është bërë një nga pijet më të njohura në vitet e fundit. Fillimisht, limoni nuk i largon toksinat nga trupi. Mëlçia, mushkëritë, veshkat dhe lëkura janë përgjegjëse për detoksifikimin e trupit. Trupi ynë ka aftësinë të eleminojë të gjitha toksinat dhe substancat që janë të padobishme. Pra, nëse doni të ndihmoni trupin tuaj të eleminojë toksinat, thjesht kufizoni ekspozimin tuaj ndaj substancave të dëmshme.

Gjithashtu kjo pije mund të shkaktojë efekte anësore nëse pini shumë.

Erozioni i dhëmbëve. Konsumi i tepërt i ushqimeve ose pijeve me acid të lartë, të tilla si limoni me ujë, shkakton një kontakt të gjerë acid me dhëmbët tuaj, informon albeu.com. Kjo do të gërryejë smaltin e dhëmbëve dhe do t’i bëjë ata të ndjeshëm, veçanërisht ndaj ushqimeve të nxehta ose të ftohta. Për të mbrojtur dhëmbët tuaj, pini pije acide me një pipë.

Urth. Shumë ujë me limon mund të shkaktojë urth ose të përkeqësojë gjendjen tashmë ekzistuese. Urthi ndodh kur muskul unazor i ezofagut, midis ezofagut dhe stomakut tuaj, nuk punon si duhet, dhe acidi nga stomaku juaj lëviz përsëri në ezofag, një proces i njohur si zbaticë. Urthi është referuar gjithashtu si zbaticë acidi dhe shkakton një ndjesi djegie dhe dhimbje gjoksi, informon albeu.com.

Urinim dhe dehidrim i shpeshtë. Në raste të rralla, uji me limon mund të ketë efekt diuretik. Limonët kanë shumë vitaminë C, ose acid askorbik. Kjo lëndë ushqyese njihet për vetitë e tij diuretike, që do të thotë se rrit prodhimin e urinës në veshka, duke ndihmuar kështu trupin tuaj të eleminojë më shpejt lëngjet dhe natriumin. Nëse dëshironi të pastroni trupin tuaj nga toksinat, një sasi e moderuar e lëng limoni ose shtimi i feta limoni në ujë mund të ketë një efekt diuretik. Ju nuk keni nevojë të shkoni në ekstreme./albeu.com