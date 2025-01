MPB është duke përfunduar projektin e vendosjes së kamerave të sigurisë nëpër rrugën kryesore, të cilat do të përfshijnë rreth 100 bulevarde dhe kryqëzime, rrugë gjithnjë e më të mëdha. 90 për qind e konfigurimit dhe instalimit tashmë ka përfunduar dhe në më pak se dy muaj, policia do të vendosë plotësisht sistemin “Safe City”.

Shefi i Sektorit për Punë të Brendshme Shkup, Sasho Topalovski, tha se kalimi në ngjyrën e kuqe të semaforit dhe tejkalimi i shpejtësisë do të jenë kundërvajtjet kryesore që do të sanksionohen.“Kalimi në ngjyrën e kuqe të semaforit dhe tejkalimi i shpejtësisë do të jenë kundërvajtjet kryesore që do të sanksionohen me video vëzhgim dhe askush nuk do të mund t’i shmanget dënimit nëse nuk respekton rregullat dhe rregulloret e komunikacionit”, thotë kreu i SPB Shkup, Sasho Topalovski.

Gjobat do të dërgohen në mënyrë elektronike dhe me postë.