Prokurori i Përgjithshëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ljubomir Joveski, sot mbajti fjalim në tryezën e rrumbullakët “Parandalimi dhe monitorimi i korrupsionit në gjyqësor” organizuar nga Këshilli Gjyqësor i RMV-së. Pjesëmarrësit në diskutim diskutuan për Programin me planin e veprimit për monitorimin dhe parandalimin e korrupsionit në gjyqësor të përgatitur nga Këshilli Gjyqësor, në kuadër të projektit MATRA “Forcimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së Këshillit Gjyqësor në Maqedoninë e Veriut”, financuar nga Holanda.

“Institucionet e drejtësisë luftojnë çdo ditë korrupsionin dhe në duart e tyre është ndjekja penale e autorëve të veprave korruptive në të gjitha sferat e shoqërisë. Prandaj, kur përballeni me sfidën e vështrimit në radhët tuaja, keni për obligim ta bëni këtë me dyfish më shumë përkushtim për t’u përballur me të gjitha rreziqet e korrupsionit dhe me dy herë më pak tolerancë për të gjitha format e veprimtarisë korruptive”, tha Joveski.

Joveski tha se vetëm tetë për qind e qytetarëve besojnë në gjyqësorë.

“Konfliktet e mundshme të interesit dhe ndikimet korruptive minojnë seriozisht integritetin dhe tronditin besimin tashmë të brishtë në institucionet tona. Vlerësimet se vetëm tetë për qind e qytetarëve ose ndoshta edhe më pak kanë besim në institucionet e drejtësisë na tregojnë se koha e ndërtimit të strategjive dhe angazhimeve deklarative ka kaluar prej kohësh. Ne kemi një detyrim urgjent në luftën kundër korrupsionit të kalojmë nga avokimi në veprime konkrete”, shtoi ai.

Prokurori publik Joveski theksoi aktet ligjore dhe nënligjore, si dhe kodet etike, të cilat synojnë të dekurajojnë çdo përpjekje për ndikime korruptive dhe të rrisin besimin e qytetarëve në veprimet e paanshme të prokurorëve publikë.