Pas zgjedhjes së Islam Abazit në krye të Prokurorisë për Krim të Organizuar dhe Korrupsion, ndaj të cilit opinioni ka reaguar se është i panjohur dhe se është i afërt me BDI-në, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publikë, Antonio Jolevski tha se duhet t’i lihet hapësirë ​​Abazit për të dëshmuar veten, aq më tepër që rezultatet e tij si kryetar i prokurorisë së Gostivarit janë të padiskutueshme.

“Babai ynë është i vogël dhe megjithëse të gjithë janë të izoluar nga njëri-tjetri, në kuptimin që secili punon në rajonin e vet, shumë ende e njohin njëri-tjetrin. Aktualisht jemi 163 nga 244 prokurorët e kërkuar. Nuk arritëm kurrë në atë numër prej 244, le të themi se numri është optimal ose na duhen më shumë.

Aktualisht, tre prokurori nuk kanë një prokuror të vetëm. Në rastin duhet t’i lihet hapësirë ​​Abazit, që të dëshmohet ashtu siç është dëshmuar në prokurorinë e Gostivarit. Ky prokuror do të duhet të menaxhojë atje siç ka menaxhuar prokurorinë e Gostivarit dhe ta kthejë atë nga e vjetruar në moderne, në të cilën do të veprojnë prokurorët, normalisht me pjesëmarrjen e tij. Prandaj them se duhet t’i jepet hapësirë, të shohim se si do të dëshmohet, sepse në prokurorinë e Gostivarit ka pasur mijëra raste, kështu që kanë ardhur në një situatë që të tjerat i kanë pastruar gjatë periudhës së tij 4-vjeçare”, tha Jolevski për “Top Tema”.

Kryetari i sapozgjedhur i Prokurorisë, Islam Abazi dje falënderoi kolegët që e votuan dhe tha se do të punojë profesionalisht.