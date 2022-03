Me fillimin e ekuinoksit pranveror më 20 mars, deri në fund të qershorit, shumë shenja të horoskopit do të kenë mundësinë të përmirësohen dhe të punojnë me veten, të zgjojnë talentet e tyre të fshehta dhe të përqafojnë mundësitë që do t’u shfaqen papritur, kurse tre shenjave të mëposhtme do u shkojnë gjërat shëlqyer me paratë. Ja për cilat bëhet fjalë:

Shigjetari

Të lindurit në shenjën e Shigjetarit do të jenë jashtëzakonisht të suksesshëm financiarisht gjatë pranverës. Nëse prisnin një rritje rroge, mund të shpresojnë për lajme të mira. Do të kenë mundësi të reja që do t’ju plotësojnë ndjeshëm buxhetin e tyre. Prosperiteti financiar do iu mundësojë të shkojnë në rrugëtimin që kanë ëndërruar prej kohësh.

Bricjapi

Me ardhjen e pranverës vijnë ndryshime të shpejta në jetën e Bricjapëve. I pret një rritje e papritur në karrierën e tyre dhe një përmirësim i gjendjes financiare. Të gjithë Bricjapët do të kenë një shans për fat. Pranvera do të sjellë shumë momente të këndshme dhe të gëzueshme në jetën e tyre.

Ujori

Ujorët do të mund të realizojë një projekte që prej kohësh po përpiqen të realizojnë. Është koha që të ndërmarrin veprime vendimtare dhe gjëja kryesore është të mos humbasin mundësitë e tyre të mira. Duhet të rrezikojnë pa frikë sepse fati është plotësisht në anën e tyre.