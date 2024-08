“Përveç teksteve për gjuhë të huaja, në fillim të vitit shkollor në shkolla do të ketë tekste për të gjitha lëndët tjera”, theksoi sot ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska.

Lidhur me kontrollin në arsimin e lartë, për të cilin me vendim të Qeverisë do të krijohet organ i veçantë, Janevska informoi se është duke u formuar dhe se tashmë nga Inspektorati i Arsimit është kërkuar që të inspektojë punën e disa universiteteve.

“Të gjitha tekstet që premtoi kjo qeveri do të mbërrijnë këtë vit në fillim të vitit shkollor. Tashmë kemi bërë të ditur se shpërndarja ka filluar, tekstet i kemi në shtypshkronjë, por sipas marrëveshjes edhe ato duhet të jenë në shkolla deri më 1 shtator. Unë sinqerisht shpresoj se kjo do të respektohet nga distributorët”.

“E përsëris se nuk do të ketë tekste në gjuhë të huaj, jo për fajin e kësaj qeverie, por për fajin e qeverisë së mëparshme, sepse tenderi është anuluar dhe është ende në ankim dhe asgjë që do të ishte në përputhje me ligjin nuk mund të ndërmerrej, të presim që ajo procedurë të përfundojë. Pjesa tjetër, shpresoj se çdo gjë do të jetë mirë”, tha Janevska pas inspektimit të aktiviteteve për rindërtimin e shkollës fillore “Tosho Velkov-Pepeto” në Kavadar.

Ajo theksoi se ajo që është me interes të madh për mësuesit dhe prindërit, është se do të ketë libra të historisë dhe shoqërisë për klasën e pestë dhe të gjashtë, dhe histori dhe gjeografi për klasën e shtatë.