Maqedoni

Çulev: Kemi informacione se prej 7 deri 10 ditë do të arrijnë pasaportat

Ministri i Punëve të Brendshme, Naqe Çulev sot njoftoi se situata me pasaportat po stabilizohet dhe pritet që para 24 marsit të arrijnë një pjesë e pasaportave. “Kemi informacione se prej 7 deri 10 ditë do të arrijë dërgesa e parë me pasaporta dhe gjendja me pasaportat do të relaksohet”,...