Izraeli po përballet me paralajmërime në rritje ndërkombëtare lidhur me ofensivën e tij të planifikuar në Rafah, qytet në Gazën jugore të mbushur me refugjatë palestinezë.

Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Cameron tha se “mbi gjysma e popullsisë së Gazës është strehuar në zonë”, ndërsa ministri i jashtëm holandez Hanke Bruins Slot shtoi se mund të ketë “shumë viktima civile”.

Nga ana tjetër, Arabia Saudite paralajmëroi për “pasoja shumë serioze” nëse Rafah sulmohej.

Paralajmërimet e së shtunës erdhën një ditë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi ushtrinë e tij të përgatitej për të evakuuar civilët nga qyteti përpara një ofensive të zgjeruar kundër Hamasit.

“Është e pamundur të arrihet qëllimi i luftës pa eliminuar Hamasin dhe duke lënë katër batalione të Hamasit në Rafah. Është e qartë se aktiviteti intensiv në Rafah kërkon që civilët të evakuojnë zonat e luftimit,” tha zyra e Netanyahut.

Ndërkohë, kryeministri hodhi poshtë gjithashtu kushtet e fundit të propozuara të armëpushimit të Hamasit. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar tashmë Izraelin se një pushtim i Rafahut si pjesë e sulmit të saj në Gaza do të ishte një “katastrofë”, ndërsa BE dhe OKB shprehën shqetësimet e tyre. Grupet e ndihmës thonë se nuk është e mundur të evakuohen të gjithë nga qyteti në kufi me Egjiptin.

Izraeli nisi operacionet e tij në enklavën palestineze pasi më shumë se 1200 njerëz u vranë në Izraelin jugor më 7 tetor nga persona të armatosur të Hamasit. Më shumë se 27,900 njerëz janë vrarë deri më tani dhe të paktën 67,000 janë plagosur në Gaza, sipas të dhënave të ministrisë së shëndetësisë, drejtuar nga Hamasi. Shumë banorë të Gazës kanë përfunduar në Rafah pasi janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.