Prokurimi i vaksinave ka shkaktuar probleme serioze në shumë vende të zhvilluara, por edhe skandale të mëdha me të ashtuquajturat Vaksinimi VIP. Jo vetëm që është shumë e vështirë për qytetarët e zakonshëm të marrin vaksina, por sasitë e kufizuara që kanë filluar të vijnë në shumë vende fillimisht abuzohen nga politikanët, në vend që të vaksinohet popullata që është një përparësi për mbrojtje sipas rekomandimeve të OBSH-së. Skandale të shumta me abuzim politik të urdhrit të vaksinimit po ndodhin në të gjithë botën, qytetarët po protestojnë dhe politikanët po japin dorëheqjen.

Dy ministra Peruanë dhe një ministër Argjentinas janë akuzuar për lejimin e tregtimit të vaksinave. Një ministër në Ekuador aktualisht është nën hetim për të njëjtën akuzë. Ministrja Peruane e Punëve të Jashtme, Elizabeth Astete, dha dorëheqjen pas zbulimit se përfaqësuesit e qeverisë u vaksinuan shumë përpara publikut të gjerë. Në deklaratë thuhet se ajo ishte vaksinuar më 22 janar dhe se ajo po zbaton programin e vaksinimit për punonjësit shëndetësorë vetëm që nga 8 shkurt.

Prokurorët në ato vende, si dhe në Brazil, po hetojnë mijëra akuza të tjera për parregullsi në proces, shumica e tyre përfshijnë politikanë vendas. “Ata të gjithë e dinin se kishte pacientë që vdisnin”, thotë Robert Campos, 67 vjeç, një mjek në Lima. “Dhe të gjithë vaksinuan miqtë e tyre.” Skandali është i ngjashëm me skandalet që ndodhën në Liban, Spanjë, Filipine dhe Shtetet e Bashkuara, ku disa njerëz morën edhe vaksinën. Në Amerikën Latine, natyra e pafytyrë e këtyre rasteve ka provokuar zemërim.

Mijëra njerëz protestuan në qytete anembanë Argjentinës për skandalin e “vaksinimit VIP” që detyroi ministrin e shëndetësisë të jepte dorëheqjen.

Gines Gonzalez Garcia dha dorëheqjen një javë më parë me kërkesën e presidentit, pasiu gjet se miqtë e tij ishin vaksinuar në mënyrë të paligjshme.

Në Peru, Zëvendës Ministri i Shëndetësisë mori doza shtesë të mbetura nga provat klinike; dhe gruaja e tij, motra, dy fëmijë, nipi dhe mbesa gjithashtu u vaksinuan. Ministri i Shëndetësisë i Ekuadorit ndau dozat nga dërgesa e parë drejt e në një shtëpi private luksoze për të moshuarit, ku jeton nëna e tij.

Një skandal ka shpërthyer në Austri në lidhje me vaksinimin, i cili do të merret nga prokuroria. Në vend të më të moshuarit, donatorët dhe madje politikanët lokalë dyshohet se ishin vaksinuar.

Pati një skandal të ngjashëm në Itali, pas dorëheqjes së kryetarit të bashkisë së qytetit sicilian të Corleone, Niccolo Nikolozzi, sepse ai mori vaksinën kundër Covid-19 pa radhë.

Ekzistojnë zëra të ngjashëm për Vaksinimin VIP në Ballkan dhe ditët e fundit informacioni rreth tij po vjen nga Maqedonia, e cila është një udhëheqëse negative e listave statistikore në të gjithë botën, sipas numrit të të infektuarve dhe të vdekurve. Vendi është tronditur gjithashtu nga një skandal për përpjekjet e dyshimta për të blerë vaksina përmes ndërmjetësve për dyfishin e çmimit.

Në këtë vend, spekulohet se Vaksinimi VIP është siguruar përmes Ministres së Arsimit Mila Carovska, Ministrit të Drejtësisë Bojan Maricic dhe Zëvendës Kryeministrit Artan Grubi.

Maqedonia është një vend ku pavarësisht premtimeve të shumta për të filluar vaksinimet në Janar, Shkurt dhe Mars, qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë kanë blerë ende vetëm 3,000 vaksina nga Rusia dhe më parë kanë marrë një donacion prej 8,000 vaksinash nga Serbia, e cila është ndër të fundit vendet në Evropë sipas numrit të njerëzve të vaksinuar, dhe sot doli informacioni se ato pak vaksina janë harxhuar dhe nuk dihet se kur do të vijnë vaksinat e ardhshme.