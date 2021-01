Pranuam takim pune me zëvendëskryetarin e Qeverisë, e jo me zëvendësat e zëvendësit, sërish reagoi sot Oda e pavarur hotelierike (OPH) pasi nga Kabineti i zëvendëskryeministrit Fatmir Bytyqi u kumtua se ai nuk mund të marrë pjesë në takimin të caktuar për pasdite në ora 14:30 minuta.

Takimin nga Qeveria nuk e anuluan, por propozuan që në vend të Bytyqit të marrë pjesë një përfaqësues nga Kabineti i tij.

OPH dje njoftoi publikisht se nuk e pranon një takim të tillë dhe se kërkon të marrë pjesë në takimin me Odat ekonomike në Qeveri që do të mbahet këtë mëngjes në 10:00.

Hotelierët kanë dorëzuar edhe kërkesë zyrtare tek kryeministri Zoran Zaev për prani dhe për, siç thekson OPH, pjesëmarrje të barabartë në trupin zyrtar i cili, sipas nevojave, propozon, krijon dhe qep një paketë të re masash për të ndihmuar dhe mbështetur ekonomia.

Sipas OPH-së, takimi me Bytyqin është kërkuar të jetë publik, dhe madje të transmetohej drejtpërdrejt në një nga televizionet ose përmes rrjeteve sociale në mënyrë që furnizuesit e ushqimit dhe punëtorët e hotelierisë të njiheshin në mënyrë transparente me mundësitë dhe planet e Qeverisë për grupi i pestë i masave të destinuara për industrinë e hotelierisë.

“Duke marrë parasysh që ne jemi informuar nga Kabineti i zëvendëskryeministrit se Bytyqi nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në takim për shkak të detyrimeve urgjente private, ne paraqitëm një kërkesë në vend të orës 14:30, për t’u ftuar të marrim pjesë në një takim pune me përfaqësuesit e katër dhomave dhe Qeverinë në propozimin dhe krijimin e grupit të pestë të masave ekonomike që do të mbahet sot në 10:00. Lidhur me kërkesat dhe pritjet e paraqitura nga Oda e Pavarur e Hotelierisë së bashku me shoqatat e turizmit dhe hotelierisë maqedonase për grupin e pestë të masave ekonomike për të ndihmuar dhe mbështetur ekonominë, ne mirëpresim vendimin e Qeverisë për zgjatjen e subvencionit të pagave për të punësuarit në industrinë e hotelierisë. se në vendimin përfundimtar kjo masë do të jetë e pakushtëzuar për punëtorët e hotelierisë në shumën e pagës bruto, me të cilën Qeveria jep një kontribut të madh në ruajtjen e çdo pune në industrinë e hotelierisë”, thuhet në reagimin e OPH-së.

Oda thotë edhe se mbetet pritja për një takim pune me kryeministrin Zaev për të përcaktuar humbjen e furnizuesve të ushqimit me masën më të fundit kufizuese që kufizon orët e punës ekskluzivisht për furnizuesit e ushqimit, si dhe për të gjetur mënyra dhe mundësi me të cilat Qeveria mund të zbutë dhe të kompensojë përmes përjashtimeve shtesë ose pakos së re të pestë të masave.