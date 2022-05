Shumica e femrave që kanë këtë problem bëjnë depilim menjëherë për të zgjidhur problemin e shkaktuar nga qimet e bezdisshëm. Për fat të mirë, ekziston një zgjidhje e natyrshme dhe efektive për këtë problem.

Në fakt, kjo përzierje heq qimet dhe qetëson lëkurën. Do ta bëjë lëkurën tuaj të shëndetshme dhe gjithashtu do t’i japë asaj një shkëlqim të këndshëm. Përbërësit natyralë të kësaj përzierjeje janë plot me vitamina, minerale dhe antioksidantë.

Duhet t’i kushtoni shumë vëmendje kur bëhet fjalë për kujdesin e lëkurës, sepse lëkura është organi më i madh i trupit. Çdo gjë që vendosni në lëkurën tuaj përthithet menjëherë në qarkullimin e gjakut.

Përbërësit e kërkuar:

2 lugë mjaltë

2 luge gjelle leng limoni

1 lugë bollgur

Mënyra e përgatitjes:

Përziejini mirë të gjithë përbërësit e mësipërm dhe më pas masën që rezulton aplikojeni në fytyrën ku dëshironi të hiqni qimet.

Lëreni për rreth 15 minuta përpara se ta shpëlani me ujë të vakët.

Aplikoni pak krem ​​për fytyrën më pas.

Përsëriteni procesin 2-3 herë në javë.

Pas një muaji, flokët do të jenë zhdukur plotësisht.