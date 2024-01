Hendbollistet e klubit Gjorçe Petrov pasi mposhtën me sukses ekipin çek Kinzhvart, kaluan në çerekfinale të Kupës së Evropës. Në konferencën e mbajtur për mediat, hendbollistet e reja thanë se nuk mjaftohen vetëm me një vend në mesin e tetë më të mirëve dhe se do të shkojnë drejt realizimit të ambicieve më të madha.

Dëshira e radhës është kualifikimi në finale në kompeticionin e tretë më cilësor evropian për femra.

“Në fillim të sezonit u nisëm me synimin për të kapërcyer kualifikimin e vitit të kaluar në tetë me te mirët gjë që ia dolëm, por jemi të motivuar të arrijmë sukses edhe më të madh – kualifikimin në gjysmëfinale apo në finale. Shpresojmë që vitin e ardhshëm të luajmë në Ligën Evropiane, e së shpejti edhe në Ligën e Kampionëve”, thotë Anxhela Cvetanovska. Trajneri Sime Simovski shprehet se hendbollistet mund të luajnë për një rezultat më të lartë si në aspektin taktik ashtu edhe në atë teknik.

“Nuk do të ndalemi këtu, pavarësisht se edhe ky është një sukses i madh. Nuk e dimë se me kë do të luajmë në turin e ardhshëm, por nuk ndalemi këtu, do të vazhdojmë të punojmë dhe përmirësohemi. Këto vajza që luftojnë për Gjorçe Petrov janë harruar nga disa struktura, por këtu tregojnë se mund të luajnë taktikisht dhe teknikisht në një nivel të lartë. Pavarësisht se kjo është gara e tretë, për ne do të thotë shumë vendosja në Top 8”, tha Simovski.

“Përgatitja fizike e hendbollistëve është e mirë, gjendja e tyre monitorohet në mënyrë multidisiplinore, këtu janë të përfshirë të gjithë specialistët e spitalit, si dhe monitorohet gjendja e tyre me ekzaminime të plota të herëpashershme dhe me mbështetje nga Klinika Zhan Mitrev gjatë përgatitjes para ndeshjeve. Tani vijon rehabilitimi dhe përgatitja për garat e radhës”, tha Blazhe Arsov, fizioterapist i diplomuar në Klinikën Zhan Mitrev dhe fizioterapist zyrtar i Gjorçe Petrov

Kundërshtarët e ardhshëm të mundshëm të Gjorçe Petrov –ZRK në rrugën për në gjysmëfinale në Kupën Evropiane mund të jenë një nga skuadrat e Granollers, Elche, Gran Canaria (Spanjë), Mihalovce (Sllovaki), Venlo (Holandë), Benfica (Portugali) dhe Jalikavak (Turqi).

Klinika Zhan Mitrev është partner mjekësor i Klubit të hendbollit të femrave kampione të Maqedonisë Gjorçe Petrov, duke u kujdesur për shëndetin dhe përmirësimin e performancës së hendbollisteve.

Për gatishmërinë fizike të hendbollisteve, janë në dispozicion teknikat më moderne, pajisjet, ekipi i plotë i mjekëve specialistë me pervojë shumëvjeçare nga Klinika Zhan Mitrev, të gjitha me synimin për të arritur rezultate edhe më të mira.