Maqedonia nga muaji maj fillon hapjen e bizneseve të mbyllyra si pasojë e koronavirusit dhe me këtë dalngadalë të tërhiqen masat restriktive.

Edhe portale të tjera maqedonase shkruajnë për mundësinë e hapjes së lokaleve, dhe se duke u thirrur në burime të shtabit të krizës, pas 15 majit do të mund të ketë hapje graduale të lokaleve, por me rregulla strikte.

Autoritetet planifikojnë që hapja e lokaleve dhe restoranteve të jetë me kushte që shëbrimin ta kryejnë vetëm në ambient të hapur, duke pasur parasysh se temperaturat që shkojmë drejtë verës tani fillojnë të rriten dhe qëndrimi në ambient të hapur nuk përbën problem.

Sa i përket pjesës tjetër të biznesit aty ku hapësira do të më e ngushtë do të bëhet obligim mbajtja e maskave. Ndërsa në hapësirat më të zgjeruara do të ketë distancë të theksuar mes tavolinave dhe karrigeve.

Po ashtu do të kërkohet dezinfektimi i vazhdueshëm i lokave, aplikimi i pajisjeve dezinfektuese si dhe mbajtja e rendit për të evituar stërngarkimin e lokaleve, me qëllim të evitimit të përhapjes së virusit.