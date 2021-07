Gazetari nga Shqipëria, Bledi Mane, ka denoncuar bamirësin Elvis Naçi dhe gruan e tij për luksin e tepruar.

Mane pretendon se gruaja e Elvis Naçit, e ashtuquajtura Fatma, i harxhon 3200 euro çdo javë për ndërhyrje plastike në fytyrë dhe në trup.

“Çdo javë Fatma Naçi trajton veten me Botoksin e Plotë për rrudhat e fytyrës me një çmim simbolik 200 euro. Vazhdon me maskën Mikrodermoabrazion me Prerje Diamanti 70 euro për 20 minuta. Nuk harron as për depilimin me lazer në gjithë trupin me një çmim modest prej 1800 eurosh, tretjen e dhjamrave të tepërt në bark, trajtim periodik celulitesh.” – shkruan z. Mane.

Nëse gruaja e z. Naçi i shpenzon nga 3200 euro në javë, atëherë kjo nënkupton se ajo harxhon 172 mijë euro për çdo vit vetëm për ndërhyrje plastike.

Elvis Naçi është një hoxhallar i njohur në Shqipëri dhe rrethinë për punën interesante si bamirës.

Gruaja e Elvis Naçit/ 3200 EURO ÇDO JAVË PËR NDËRHYRJE PLASTIKE NË FYTYRË DHE NË TRUP

Me të drejtë ju jeni të merakosur ku shkojnë paratë tuaja që ia jepni bamirësit për të ndihmuar një familje të varfër?

Thjesht, qartë, saktë, bukur po ua shpegoj:

Kur ju i dhuroni 15 euro fondacionit misterioz të Elvis Naçit, 5 euro shkojnë në blerjen e një spitali privat, 3 euro për hapjen e një dyqani syzash dielli, 2 euro për pagesat e sharësve dhe kërcënuesve në internet, 1 euro për blerje orizi për familjen e varfër, 4 euro i përlan gruaja e bamirësit imam…

Na falni një minutë ndoshta edhe unë si gazetar gabohem por më mirë të pyesim çfarë pune ka bërë dhe bën Fatma, gruaja e bamirësit Elvis Naçi?

Nëse punon diku sa e ka rrogën Fatma dhe a i mjatojnë paratë e rrogës të stukojë, rimodelojë e të plastifikojë fytyrën dhe trupin?

Shënim i rëndësishëm/.Elvis, sot pres sharje dhe mallkime vetëm nga femrat, meshkujt të bëjnë pushim!