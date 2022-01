Ballkan

Nga sot Kosova me masa të reja antiCOVID – Ja si mund ta kaloni kufirin

Të gjitha masat shtrënguese anti-Covid që hyjnë në fuqi nga sot Rritja rekorde e rasteve me koronavirus gjatë ditëve të fundit, ka bërë që Qeveria e Kosovës të ashpërsojë masat anti-Covid. Këto masa do të hyjnë në fuqi nga sot dhe do të jenë të vlefshme deri më 4 shkurt. Sipas...