Informacioni i fundit sugjeron se Samsung i Koresë së Jugut është i interesuar të blejë një pjesë të biznesit të Nokia-s.

Ndonëse Nokia ka pasur probleme me lojtarët më të mëdhenj në segmentin e biznesit të rrjetit, si Ericsson dhe Huawei, kompania finlandeze është ende një nga lojtarët më të rëndësishëm në tregun e infrastrukturës së rrjetit.

Nga ana tjetër, Samsung ka divizionin e vet të Rrjetit të Qasjes në Radio (RAN), por ai është relativisht i vogël dhe kishte një pjesë të tregut prej 6.1 për qind vitin e kaluar.

Tani personat e brendshëm të industrisë po ofrojnë informacione që sugjerojnë se Samsung ka dëshirë të blejë biznesin e infrastrukturës së rrjetit të Nokia-s për të forcuar biznesin e vet RAN.

Thuhet se Samsung është gati të ofrojë 10 miliardë dollarë për këtë blerje. Nëse marrëveshja do të realizohej, Samsung do të bëhej efektivisht furnizuesi i dytë më i madh në botë i pajisjeve RAN, me një pjesë tregu prej 25.6 për qind.

Samsung tashmë prodhon stacione bazë 4G dhe 5G, chipa, pajisje, pajisje radio dhe elementë të tjerë të rrjetit, kështu që gjigandi i Koresë së Jugut nuk do të ishte një i ri në fushën e infrastrukturës së rrjetit.

Kompania furnizon pajisjet e saj të rrjetit me ofrues të njohur në mbarë botën, duke përfshirë Telus Canada, O2 në Gjermani, Reliance Jio në Indi, KDDI dhe NTT DoCoMo në Japoni, Dish dhe Verizon në SHBA dhe Vodafone në Britani.