Gjermania do të kufizojë numrin e njerëzve në tubime dhe do të ndëshkojë të gjithë ata që shkelin rregullat e mbikëqyrjes, në një përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.

“Kufizimet do të synohen, pasi është e nevojshme të shmanget izolimi i vendit përsëri me çdo kusht”, tha kancelarja Angela Merkel pas takimit me udhëheqësit e 16 landeve gjermane, duke shtuar se përparësi do të jetë mbështetja e ekonomisë, raporton Reuters.

Ajo tha se “strategjia e vatrave të nxehta” do të kufizonte pjesëmarrjen në tubime private në 25 persona dhe publike në 50, në zonat ku shkalla e infeksionit është 35 të infektuar në 100.000 njerëz gjatë shtatë ditëve.

Merkel tha se përparësitë e radhës janë shkollat dhe çerdhet që duhet të qëndrojnë të hapura.

Nëse shkalla e infeksionit arrin 50 për 100.000, festimet private do të kufizohen në 10 persona dhe ato publike në 25.

Sipas standardeve evropiane, Gjermania deri më tani ka pasur një infeksion relativisht të ulët dhe shkallë të vdekjes gjatë pandemisë, por Merkel paralajmëroi se situata mund të përkeqësohet nëse vazhdon me të njëjtin ritëm.

Vendi raportoi 2.089 raste të koronavirusit të martën, gjithsej 287.421, me 9.471 vdekje, ka bërë të ditur Instituti për Sëmundje Infektive Robert Koch.