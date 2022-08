Maqedoni

Nga mesnata shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni

KRRE ka sjellë vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,46% në raport me çmimet e shitjes me pakicë të derivateve të naftës, të përcaktuara në përputhje me vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes...