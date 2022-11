Kur moti fillon të ftohet, kemi më shumë uri. Le të shohim pse ndodh kjo dhe si të shmangim shtimin e peshës në dimër.

Në dimër, nevojat tona për kalori rriten, pasi metabolizmi ynë përshpejtohet gjatë ekspozimit ndaj të ftohtit.

Kjo është arsyeja pse temperaturat e ulta na hap oreksin dhe kemi prirjen për të ngrënë më shumë, veçanërisht ushqime që janë të pasura me sheqer, yndyrë dhe kripë.

Dietologia Costalenias Kallianiotis ka treguar se cilat zakone duhet të ndryshojmë që të mos shtojmë peshë, çfarë të shmangim dhe çfarë të konsumojmë në dietën tonë.

Organizimi është gjysma e “punës”! Duhet të strukturojmë një plan të duhur ushqimor ditor, që do të na ndihmojë të hamë ushqime cilësore, por në të njëjtën kohë nuk do të na lejojë të shtojmë kalori.

Rekomandohet të bëni një plan vakti javor për të ditur paraprakisht se çfarë të gatuani dhe të bëni një listë të qartë blerjesh përpara se të shkoni në supermarket, në mënyrë që të “tundimet”.

S’duhet të qëndrojmë pa ngrënë

Obligimet tona shtohen gjatë stinës së dimrit, nga puna, shkolla, aktivitetet e ndryshme.

Mund të kalojmë shumë kohë jashtë shtëpisë ose të kemi aq shumë në punë sa të harrojmë edhe të hamë.

“Është mirë të sigurohemi që të konsumojmë fruta të freskëta dhe lëngje frutash, arra, kos ose drithëra, pasi të qëndruarit pa ngrënë për një periudhë të gjatë kohore do të na bëjë të ndihemi më të uritur deri në vaktin tonë të ardhshëm dhe mund të na bëjë ndiheni të dobët gjatë ditës”, thekson Kallianioti.

Kujdes me pijet

Pijet e nxehta janë një nga zgjedhjet tona të preferuara për ditët e ftohta të dimrit. Megjithatë, duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm në lidhje me përbërësit që shtojmë (sheqer, qumësht, qumësht i skremuar) si dhe pije të gatshme që mund të marrim nga jashtë, pasi mund të kthehen në “bombë” kalorish.

Rekomandohet të zgjidhni pije si: kafe, çaj, kamomil, sherebelë dhe të shmangni ato që përmbajnë shumë qumësht (p.sh. kafe latte), sheqer, shurup dhe krem ​​pana.

Nëse duam të shtojmë diçka në pijen tonë, mund të zgjedhim ndonjë ëmbëlsues pa kalori dhe pak qumësht të skremuar. Sa i përket çokollatës së nxehtë, ajo duhet konsumuar me kujdes pasi mund të përmbajë sheqerna dhe yndyrna të ngopura.

Konsumoni supë

Në vazhdim të opsioneve që përmendëm më sipër, supa është një aklternativë shumë e mirë.

“Këto janë vakte që na hidratojnë për shkak të përmbajtjes shumë të lartë të ujit, me pak kalori është supa me perime”, shpjegon Kallianioti. Përveç kësaj, supa e mishit, supa e pulës dhe supa e peshkut me oriz mund të jenë një vakt i plotë, pasi kombinojnë proteinat me karbohidratet. Shtimi i një shumëllojshmërie perimesh të stinës i bën ato një aleat të rëndësishëm në forcimin e mbrojtjes natyrore të organizmit.

Të përgatisim ushqime të shëndetshme

Zëvendësoni patate të skuqura, ëmbëlsirat, etj. me ato më të shëndetshme dhe me pak kalori. Si psh kastravec, karrota, etj. me kos me yndyrë të reduktuar, kokoshka shtëpie pa gjalpë ose kungull i njomë i pjekur në shtëpi me rigon ose paprika, oriz me djathë kaçkavall me pak yndyrë apo gjeldeti i zier, sezoni i frutave i kombinuar me arra pa kripë janë vetëm disa nga opsionet që mund të na shoqërojnë teksa shikojmë serialet tona të preferuara.

Të marrim sasinë e duhur të vitaminave dhe mineraleve

Pesha nuk është e vetmja gjë që rrezikohet gjatë muajve të dimrit. Kjo është një periudhë në të cilën qarkullojnë viruse të ndryshme dhe forcimi i sistemit tonë imunitar është një prioritet i rëndësishëm ushqyes.

“Një nga vitaminat më të rëndësishme që duhet të marrim mjaftueshëm gjatë dimrit është vitamina C , të cilën e gjejmë te agrumet, specat, brokoli dhe kivi“, thekson Kallianioti dhe vijon: “Zinku është gjithashtu i një rëndësie të madhe për sistemin imunitar, një mineral që ndihmon trupin tonë të përballet në mënyrë më efektive me sulmet nga viruset dhe bakteret. Zinkun e marrim nëpërmjet ushqimeve të detit, mishit të kuq dhe arrave”.

Së fundi, edhe pse nuk mund të marrim doza të larta të saj përmes dietës, është mirë të përpiqemi të përfshijmë ushqime të pasura me vitaminë D.

E njohur edhe si “vitamina e diellit”, ekziston rreziku i mungesës së saj gjatë dimrit për shkak se ekspozohemi më pak ndaj diellit. Mund ta marrim duke konsumuar vezë, peshk me vaj, kërpudha dhe produkte të pasuruara të qumështit.

Gjithashtu nuk duhet neglizhojmë aktivitetin fizik. Lëvizja e përditshme dhe ushtrimet sistematike janë një aleat i vlefshëm për ruajtjen e një peshe të shëndetshme trupore. Ne përpiqemi të përfitojmë nga çdo mundësi për të lëvizur (shëtitje, ngjitje shkallësh, kopshtari) dhe të përshtatemi në një program ushtrimesh më intensive në baza javore.