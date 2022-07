Në mungesë të aktiviteteve zyrtare të sportit shkaku i pushimeve verore, në vendbanime të ndryshme në rajonin e Pollogut tanimë kanë filluar përgatitjet për turnirët tradicional në futboll të vogël.

Kështuqë siparin e turnireve verore e hapin banorët e Shemshovës. Pra në organizim të Bashkësisë Vendore, Forumit Rinor dhe Klubit të futbollit Shemshova nga data 15 korrik fillon turneu tradicional i futbollit të vogël “Shemshova 2022” ku pritet të marrin pjesë afro 40 ekipe nga vendi dhe Kosova me futbollist të njohur. Deri më sot pjesëmarrjen e kanë konfirnuar mbi 25 ekipe.

Sipas organizatorit ky turnir tradicional do të zhvillohet sipas rregullave strikte të futbollit të vogël, me sistemin e pikëve dhe me grupe dhe pritet të zgjatë 10 netë. Drejtësinë do ta ndajnë refer me përvojë.

Organizatori i turneut tradicional, “Shemshova 2022” për tre ekipet më të mira krahës Kupë dhe mirënjohjeve do të ndaj shpërblime dhe ate: Vendi i parë 1000 Euro, vendi i dytë 500 Euro dhe vendi i tretë 250 Euro. Shpërblime do të ketë edhe për futbollistin më të mirë, golashënuesin dhe portierin më të mirë, nmdërsa do të shpallet edhe ekipi më fair play. Mirënjohje do të ndahen për të gjthë ata të cilët e kanë përkrahur financiarisht turneun.