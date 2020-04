Prej nesër pakësohen restriksionet në lëvizje, kumtoi ministri Venko Filipçe në profilin e tij në Fejsbuk.

Duke filluar prej nesër, e enjte, 23 prill, pakësohen restriksionet e lëvizjes. Çdo ditë pune, nga e hëna deri të premten do të jetë e lejuar lëvizja e qytetarëve prej orës 05:00 deri në orën 19:00. Ndalesa për lëvizje në tërë shtetin do të fillojë në orën 19:00 dhe do të zgjasë deri në orën 05:00″, theksoi Filipçe.

Për personat mbi 67-vjeç, siç theksoi ai, do të lejohet lëvizja çdo ditë pune prej orës 05:00 deri në orën 12:00 në mesditë.

“Të rinjtë deri 18-vjeç do të mund të dalin nga e hëna deri të premten prej orës 13:00 deri në orën 19:00”, shkruan Filipçe.

Zvogëlohet edhe kufizimi i lëvizjes gjatë fundjavës.

“Prej tani, ndalesa për lëvizje gjatë fundjavës do të fillojë prej orës 15:00 të shtunën, ndërsa do të zgjasë deri të hënën në orën 05:00 të mëngjesit. Të shtunën, për personat mbi moshën 67-vjeç do të lejohet lëvizja prej orës 05:00 të mëngjesit deri në orën 11:?00. Të shtunën, të rinjtë deri 18-vjeç do të mund të dalin prej orës 12:00 deri në orën 15:00”, kumtoi Filipçe në profilin e tij në Fejsbuk.

Qeveria sot mban mbledhje në të cilën duhet të konfirmohen masat e reja.