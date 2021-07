Pika e vaksinimit “Boris Trajkovski” do të mbyllet në gusht dhe vaksinimi do të vazhdojë vetëm në pikat e vaksinimit, tha Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipce. Siç shpjegoi ai, qendrat mjekësore tashmë mund të shërbejnë vetë nevojat për vaksinim pa pasur më nevojë për një qendër të tillë.

“Në gusht, ne do të vazhdojmë me vaksinimin në pikat e kontrollit brenda qendrave shëndetësore. I gjithë procesi do të zhvillohet në qendrat shëndetësore dhe vaksinimin në terren”, tha Filipce.