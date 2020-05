Filipçe: Coronavirusi as nuk ka vdekur as nuk ka shkuar

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe në profilin e tij në Facebook shkruan se fotografitë dhe artikujt nga festimi i djeshëm në objektet fetare dhe para tyre janë përsëri shqetësuese. Pavarësisht thirrjeve nga institucionet e kujdesit shëndetësor që të mos ketë tubime masive, respektim i masave në distancë dhe kufizimi i lëvizjes, kjo nuk ka ndodhur.

“Unë e respektoj festimin dhe besoj fuqimisht se këto janë ngjarje të rëndësishme për të gjithë ne, pavarësisht fesë sonë. Por këtë vit, festat nëpër botë festohen në një mënyrë tjetër, duke vendosur shëndetin tonë të bashkëqytetarët tanë mbi të gjithçka.

Falënderoj qytetarët që iu përmbahen masave, dhe të cilët, për fat të keq, mund të vazhdojnë të jenë në rrezik për shkak të atyre që nuk i përmbahen.

Coronavirusi nuk është as i vdekur dhe as nuk është zhdukur. Ai është këtu dhe për fat të keq, problemi do të vazhdojë për sa kohë që ka nga ata që e injorojnë. E kam përsëritur shumë herë, por ja ku po e them përsëri”, shkruan Filipçe.

Ai shton se punëtorët e shëndetësorë nuk mund ta bëjnë këtë vetëm. Masat janë të mira dhe me kohë, por ato funksionojnë vetëm nëse respektohen, përndryshe nuk kanë asnjë efekt.

Dje, pas faljes së namazit të Bajramit, nga Shkupi Reis Sulejman Rexhepi ka thënë se coronavirusi Covid-19 ka vdekur dhe se ka shkuar.