PËRBËRËSIT:

– 6 patate mesatare

– 6 vezë të mëdha

– 170 g djathë të bardhë ose çdOlloj djathi që dëshironi

– 1 qepë

– një tufë majdanoz

– kripë, piper

– vaj ulliri

– bukë të thekur dhe të grirë

PËRGATITJA: Patatet e qëruara dhe të lara i grijmë në rende me vrima të mëdha dhe i lëmë mënjanë. Më pas grijmë imët qepën dhe e skuqim me pak vaj ulliri. Shtojmë patatet e grira dhe vazhdon skuqja, shtojmë pak ujë që të ziejnë pak. Vezët i përziejmë me majdanozin e grirë imët si edhe me djathin e grimcuar. Masën e hedhim te patatet dhe pasi i përziejmë i hedhim në një tavë të lyer me vaj dhe bukë të thekur dhe të grirë. I pjekim në 200 gradë për 25 minuta në furrë të parangrohur. Ju bëftë mirë!

Kjo recetë u përgatit nga Gatimet e shtëpisë time