Meteorologu i BBC-së, Chris Fawkes paralajmëron se reshje të dendura bore priten në mbarë Evropën.

“Ajo çfarë pamë në Madrid ishte vetëm fillimi”, u shpreh ai, ndërsa theksoi se bora, ngrica te acari që sjell stuhia Filomena, janë vetëm fillimi dhe se kushte të rënduara atmosferike, do të përhapen dalëngadalë në pjesë të ndryshme të kontinentit të vjetër.

Për shkak të Filomenës, në disa rajone të Spanjës kemi parë reshjet më të mëdha të dëborës prej dekadash të tëra. Situata mund të rëndohet. Me frontin e presionit të ulët që ka sjellë reshje të dendura në verilindje të këtij vendi. Tani, sipas Fawkes, edhe disa pjesë të Evropës Lindore do të përballen me një rënie të menjëhershme të temperaturave e mund të presin dhe dëborë. Metereologu shton se reshje të dendura bore priten dhe në Ballkan.

Sipas tij, pjesë të Kroacisë, Bosnjes, Kosovës, Serbisë e Bullgaria mund të përballen me të paktën 20 cm borë. E gjithë kjo situatë e rënduar në këtë pjesë të Evropës kontraston ndjeshëm me atë çfarë po ndodh në Greqi. Vendi fqinj po shijon temperaturat më të larta për muajin janar në të paktën 50 vjet, sipas Observatorit Kombëtar të Athinës. Ato pritet të jenë 15 herë më të larta se temperaturat normale për këtë kohë të vitit.

Greqia, sipas shërbimit meteorologjik vendas, pritet të jetë në mesin e vendeve të Mesdheut qendror e lindor, që gjatë fundjavës mund të përjetojnë një mot pazakonshmërisht të ngrohtë.