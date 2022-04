Besimi është një pjesë kritike e çdo marrëdhënieje. Pa besim, veçanërisht besimin midis dy partnerëve romantikë, është e vështirë të kesh një marrëdhënie të shëndetshme dhe afatgjatë. Njerëzit që kanë përjetuar një lloj tradhtie, të tillë si tradhtia në një marrëdhënie, mund të zhvillojnë probleme besimi që mund të ndërhyjnë në marrëdhëniet e ardhshme.

Problemet e besimit mund të shfaqen në mënyra të ndryshme. Për shembull, një person që e ka të vështirë të besojë mund të ndihen të dyshimtë për atë që duan të tjerët prej tyre dhe mund të vënë në dyshim qëllimet dhe arsyet e njerëzve të tjerë. Këto e bëjnë tepër të vështirë zhvillimin e një lidhjeje intime dhe të ngushtë me një person tjetër.

Në këtë artikull trajtohen problemet e besimit, duke përfshirë shenjat se mund të keni probleme me besimin dhe çfarë shkakton mungesë besimi te njerëzit e tjerë. Do të gjeni gjithashtu disa nga hapat që mund të ndërmerrni për të kapërcyer problemet me besimin.

Besimi ka një sërë përfitimesh që janë të rëndësishme për shëndetin e marrëdhënieve tuaja, si dhe për mirëqenien tuaj emocionale. Besimi ju lejon të:

• Jeni vetvetja

• Ndiheni të sigurt

• Përqendroheni te pozitiviteti

• Rrisni afërsinë dhe intimitetin

• Minimizoni konfliktin

Çfarë është besimi?

Besimi është bindja se një person tjetër është i ndershëm dhe i besueshëm. Është një ndjenjë se mund të varesh nga ai person, sepse ai ofron siguri.

Ka një sërë sjelljesh të ndryshme që mund të tregojnë se ju ose partneri juaj keni një problem në krijimin e besimit ndaj të tjerëve.

Disa prej tyre përfshijnë:

• Të marrësh parasysh gjithmonë më të keqen: Problemet tuaja të besimit gjithashtu mund t’ju bëjnë të supozoni më të keqen për njerëzit përreth jush, edhe kur ata e kanë vërtetuar se janë të besueshëm në të kaluarën. Për shembull, kur dikush ofron t’ju ndihmojë, ju pyesni veten nëse ai pret diçka nga ju më vonë.

• Dyshimi: Problemet e besimit mund t’ju bëjnë të ndiheni dyshues për qëllimet e njerëzve të tjerë, edhe nëse nuk keni indicie të forta për dyshime. Ju mund të ndiheni sikur të tjerët po përpiqen t’ju dëmtojnë ose t’ju mashtrojnë.

• Vetë-sabotimi: Çështjet e besimit shpesh çojnë në vetë-sabotim. Për shembull, mund të përfshiheni në sjellje që ndërhyjnë në marrëdhënien tuaj, sepse supozoni se është më mirë t’i jepni fund gjërave tani, sesa të përfundoni të zhgënjyer më vonë.

• Marrëdhënie të pashëndetshme: Njerëzit që kanë probleme me besimin pothuajse gjithmonë luftojnë për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme dhe afatgjata. Është normale që besimi të zgjasë pak në marrëdhëniet romantike, por njerëzit pa besim mund të mos e përjetojnë kurrë këtë lloj lidhjeje.

• Mungesa e faljes: Kur besimi është një problem, është e vështirë (për të mos thënë e pamundur) të ecësh përpara pasi të ketë ndodhur një tradhti ndaj besimit. Kjo paaftësi për të falur dhe harruar mund të ndikojë në gjithë jetën tuaj; jo vetëm ndërveprimet me të tjerët. Mund të çojë në ndjenja faji, turpi, hidhërimi dhe keqardhjeje.

• Distancimi: Në shumë raste, mungesa e besimit mund t’i shtyjë njerëzit të ndërtojnë një mur mes tyre dhe të tjerëve. Ju i shmangni marrëdhëniet krejtësisht sepse keni frikë nga tradhtia ose zhgënjimi.

• Përqendrimi në anët negative: Pavarësisht nga situata, ju gjithmonë përqendroheni në atë që prisni se do të shkojë keq. Ju prireni të vini re të metat, dobësitë ose gabimet e njerëzve të tjerë në vend që të fokusoheni në cilësitë e tyre pozitive.

Kur besimi ndërhyn në aftësinë tuaj për të krijuar marrëdhënie të shëndetshme dhe të qëndrueshme, ai gjithashtu mund t’ju bëjë të ndiheni të izoluar, të vetmuar dhe të keqkuptuar.

Llojet e problemeve me besimin

Problemet e besimit nuk ndikojnë vetëm në marrëdhëniet tuaja romantike. Ato mund të krijojnë konflikte dhe komunikim të dobët në çdo lloj marrëdhënieje, qoftë me miqtë, kolegët apo anëtarët e tjerë të familjes. Disa nga marrëdhëniet që mund të ndikohen nga problemet e besimit përfshijnë:

• Marrëdhëniet romantike: Njerëzit me probleme të besimit shpesh kanë vështirësi të mbështeten ose të besojnë tek partnerët. Kjo mund të çojë në një sërë problemesh në marrëdhënie, duke përfshirë tradhtinë e lidhur me besimin, mungesën e vullnetit për t’u zotuar për të rregulluar marrëdhënien dhe vështirësinë për të kërkuar falje kur besimi është thyer.

• Miqësitë: Ashtu si njerëzit kanë probleme besimi në marrëdhëniet romantike, ata gjithashtu mund të kenë vështirësi t’u besojnë miqve. Vështirësia për t’u besuar miqe mund të rrjedhë nga frika e zhgënjimit ose tradhtisë. Të qenit i zhgënjyer nga njerëzit në të kaluarën mund ta bëjë të vështirë hapjen për t’u besuar miqve përsëri në të ardhmen.

• Marrëdhëniet në vendin e punës: Ka shumë arsye pse dikush mund të mos u besojë kolegëve. Ata mund të jenë të shqetësuar se kolegët po komplotojnë kundër tyre ose thjesht supozojnë se besimi ndaj kolegëve nuk është aq i rëndësishëm.

Nga se shkaktohen problemet me besimin

• Tradhtia në një marrëdhënie: Tradhtia është tepër lënduese dhe mund të çojë në probleme me besimin në marrëdhëniet e ardhshme.

• Konfliktet prindërore: Nëse fëmijët janë dëshmitarë të problemeve të besimit brenda familjes së tyre, ata mund të kenë frikë se e njëjta gjë do t’u ndodhë atyre në marrëdhëniet e ardhshme romantike në moshë madhore.

• Refuzimi social: Të qenit i refuzuar nga bashkëmoshatarët gjatë fëmijërisë ose adoleshencës gjithashtu mund ta bëjë të vështirë besimin tek njerëzit e tjerë. Kjo mund të përkeqësohet kur personi që refuzohet nuk është në gjendje të përcaktojë pse po përjashtohet. Refuzimet e përsëritura mund t’i bëjnë këto probleme besimi shumë më të vështira për t’u kapërcyer.

• Përvojat negative të jetës: Njerëzit që kanë përjetuar trauma, veçanërisht gjatë rritjes, ka të ngjarë të zhvillojnë probleme me besimin në moshë madhore. Këto probleme mund të shfaqen në mënyra të ndryshme, duke përfshirë vështirësinë për t’u besuar miqve ose partnerëve romantikë, frikën e tradhtisë që lidhet me besimin ose vështirësinë për të falur njerëzit për thyerjen e besimit të tyre.

• Modelet e lidhjes me të tjerët: Ekspertët sugjerojnë gjithashtu që modeli juaj karakteristik se si lidheni e silleni në një marrëdhënie, gjithashtu luan një rol në mënyrën se si reagoni ndaj besimit në marrëdhënie. Njerëzit me një stil të sigurt lidhjeje mund të kenë më shumë gjasa t’u besojnë të tjerëve dhe të falin gabimet. Ata me stile lidhjeje të pasigurta, nga ana tjetër, luftojnë më shumë me besimin dhe kanë më shumë gjasa të përjetojnë xhelozi dhe ankth në marrëdhënie.

Si të kapërceni problemet e besimit

Ndërsa mund të jetë një nismë sfiduese emocionale, është e mundur të kapërceni problemet me besimin. Këtu janë disa strategji për ndërtimin e besimit që mund të përdorni:

Ndërtoni ngadalë besimin

Është e rëndësishme t’u besoni njerëzve mjaftueshëm për t’i lejuar ata në jetën tuaj dhe në disa raste t’i falni për gabimet. Ta marrësh shtruar ndonjëherë mund të ndihmojë. Nëse e gjeni veten duke u përpjekur të besoni shumë shpejt (dhe ndoshta, shumë intensivisht), atëherë mund të jetë koha të tërhiqeni dhe të punoni përsëri në atë nivel besimi.

Flisni për problemet tuaja me besimin

Ndërkohë që nuk keni nevojë të jepni çdo detaj për atë që ju ka ndodhur në të kaluarën, të qenit i hapur për arsyen pse e keni të vështirë të krijoni besim, mund t’i ndihmojë të tjerët t’ju kuptojnë më mirë. Duke komunikuar me partnerin, ata mund të jenë më të vetëdijshëm se si mund të interpretohen veprimet e tyre.

Kuptoni ndryshimet mes besimit dhe kontrollit

Njerëzit që kanë probleme me besimin shpesh ndiejnë nevojën për kontroll. Kjo ndonjëherë mund të shfaqet si sjellje mosbesuese. Mund të ndiheni sikur po tradhtoheni ose po përfitojnë nga ju nëse nuk keni kontroll të plotë mbi çdo situatë. Megjithatë, kjo vetëm do të dëmtojë marrëdhëniet tuaja në planin afatgjatë. Të mësosh se sa kontroll duhet të vendosësh në një situatë të caktuar është çelësi për ndërtimin e besimit me njerëzit e tjerë.

Bëjeni besimin prioritet

Besimi tek të tjerët mund të jetë i vështirë, por ndërtimi i besimit është një pjesë thelbësore e çdo marrëdhënieje, romantike apo tjetër. Bëjeni besimin një prioritet në jetën tuaj, edhe nëse kjo është sfiduese.

Jini të besueshëm

Nëse përpiqeni të krijoni besim me dikë tjetër, së pari duhet të jeni të gatshëm t’i besoni atij. Kjo do të thotë të jeni të hapur për ndjenjat, opinionet, mendimet dhe kufijtë tuaj. Do të thotë gjithashtu të kuptoni kur personi e thyen atë besim, sepse të gjithë bëjnë gabime. Të mësoni se si të balanconi këto dy ide do të ndihmojë në krijimin e marrëdhënieve të shëndetshme ndërpersonale që bazohen në besim.

Konsideroni terapinë

Terapia gjithashtu mund të jetë e dobishme për tejkalimin e problemeve të besimit. Aleanca terapeutike që krijoni me terapistin tuaj mund të jetë një mjet i fuqishëm për të mësuar se si t’u besoni të tjerëve. Duke punuar me një profesionist me përvojë të shëndetit mendor, mund të mësoni më shumë rreth arsyes pse luftoni me besimin dhe të mësoni aftësi të reja përballuese që do t’ju ndihmojnë të filloni të rindërtoni besimin në marrëdhëniet tuaja.

Mësoni t’i besoni vetes

Një nga mënyrat më të mira për të praktikuar besimin është t’i besoni vetes. Kjo nuk do të thotë që kurrë nuk duhet të vini në dyshim veten ose zgjedhjet tuaja. Thjesht do të thotë që duhet të ndërtoni një vetëdije më të fortë, që mund t’ju ndihmojë të drejtoni gjykimet dhe ndërveprimet tuaja me të tjerët.