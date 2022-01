Ditëve në vijim moti do të jetë shumë i ftohtë dhe me erë me erë mesatare deri në të përforcuar nga drejtimi veri-perëndimor. Temperaturat e mëngjesit në disa vende do të zbresin rreth -10, ndërsa ato ditore do të jenë rreth zero gradë.

Siç informon DPHM, për shkak të temperaturave të ulëta pritet paraqitja e ngricës. Kohë pas kohe do të ketë rritje të vranësirave me kushte për borë të dobët, veçanërisht në orët e mbrëmjes dhe në pjesët veriore të vendit.

Nesër, temperatura më e ulët do të jetë -12, ndërsa ajo maksimale ditore katër gradë. Në Shkup temperatura do të lëvizë prej -9 deri në dy gradë.

Të martën pritet temperatura më e ulët, me çrrastë ajo e mëngjesit do të ulet në -15 gradë.