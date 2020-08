Vllado Dimovski nga Qendra e tolerancës dhe mësimit të përjetshëm për “Radio Evropa e Lirë” tha se Ministria e Arsimit dhe Shkencës humbi shumë kohë në marrjen e vendimeve lidhur me fillimin e vitit të ri shkollor gjatë një pandemie.

“Ministria e Arsimit dhe Shkencës kishte kohë, por nuk ka më. Ministria si zakonisht vonohet, shumë vonë me protokollet dhe vendimet, dhe kjo është arsyeja pse arsimi ynë është i tillë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës kishte kohë të organizonte takime në internet, takime, konsultime me një numër të madh mësuesish, të cilët, edhe pa thirrjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, dhanë sugjerime se si të merren me situatën e re që nga ditët e para të pushimit”, deklaroi Dimovski.

Ai shtonë se Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk ka një plan bazë, e lëre më një rezervë.