Një kështjellë gjigante u dogj në një festival tradicional në Rusi. Imazhi prej druri ishte një simbol i koronavirusit, një festë parakristiane që simbolizon fillimin e pranverës dhe javën para Kreshmës. Krijuesi i monumentit, artisti Nikolai Polissky, tha se ishte frymëzuar për të krijuar strukturën si një simbol të koronavirusit që djegia do të shkatërronte.

“Ne mund ta krahasojmë koronavirusin me një magjistar apo kanibal të lig, kështu që vendosëm t’i ndërtojmë një kështjellë ose një lloj pallati, për ta hequr më në fund duke e djegur”, tha ai për Associated Press. Ndërkohë numri i të infektuarve me COVID-19 në Rusi është rritur me 10.000 raste.