Demi Rose ka hequr dorë nga recipetat. Të paktën kështu na ka lënë të kuptojmë nga postimet e javëve të fundit.

Modelja britanike është shfaqur vetëm ‘topless’ në fotot e publikuara në Instagram, e jo vetëm.

Në disa prej tyre, ish-e dashura e Tyga shfaqet dhe tërësisht nudo, e kjo duket se është arsyeja pse Demi, tepër seksi, ka tejkaluar 12 milionë ndjekës në një kohë të shkurtër.

Këtë e ka bërë edhe me postimet e fundit ku shfaqet me xhinse të shqyera dhe topless.

Në një pjesë ku duket si të jetë plazh Demi ka çmendur përsëri fansat me pozat e saja siç di vetëm ajo. Pjesëne gjoksit e ka mbuluar me vetëm me duar.