Ajo tha pak kohë më parë se është takuar me Ilir Shaqirin dhe se ka shkëmbyer numrat e kontaktit me të. Madje Serena shtoi se kanë pasur edhe një takim të dytë.

Së fundmi po qarkullon një video në rrjetet sociale e shkëputur nga një intervistë e Serena Sulës në “Shqipëria Live”, ku ajo deklaron se ka kryer marrëdhënie seksuale me fituesin e “Big Brother Vip.”

Gjatë intervistës Serena rikujton se muaj më parë ka deklaruar se nëse do të ishte në “Big Brother” personat me të cilët do bënte seks ishin Iliri dhe Donaldi.

Ajo shprehet se këtë gjë që ka thënë e ka realizuar me balerinin, ndërsa shton se ky i fundit nuk do të mundet ta mohojë pasi ajo ka edhe prova.