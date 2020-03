Ministria e Shëndetësisë përmes një kumtese iu falënderua të gjithëve që deri më tani me donacione të parave dhe mallrave dhanë mbështetje në përpjekjet e institucioneve për ballafaqimin me gjendjen me Kovid-19 në vend.

Duke i pasur parasysh pyetjet e shumta dhe interesimin për donacione, Ministria, siç theksohet, ka hapur llogari për donacione.

Për ndihmë të drejtpërdrejtë financiare në doacione me para për blerjen e mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për mbrojtjen e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga koronavirusi fondet mund të paguhen në:

Në denarë:

Llogaria nr. 1900100434 785 K2;

Depozitues në: BPRM

Shifra e të ardhurave 744311;

Programi nr. 10;

Qëllimi i dërgesës: “ndihmë financiare – KOVID19”.

Në dollarë amerikanë

Correspondent bank details:

CITIBANK NA NEW YORK

Address: 111 WALL STREET NEW YORK

NY 10043

SWIFT BIC: CITI US 33

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Address: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” nr. 1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669

Name: Ministria e shëndetësisë

Details of payment (:70):

Në euro:

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESTBANK ZENTRALE

Address:

Wilhelm Epstein Strasse 14,

Frankfurt am Main

GERMANY

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Address: Bl. „Kuzman Josifovski Pitu” br. 1

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

SWIFT BIC: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN: MK07100701000006669

Name: Ministria e Shëndetësisë

Details of payment:

Për të gjithë individët ose kompanitë e interesuara për të dhuruar pajisje mbrojtëse, pajisje mjekësore ose pajisje ndihmëse mjekësore ose materiale, si dhe çfarëdo mjete të tjera, mallra dhe shërbime të cilat janë të nevojshme për t’u ballafaquar me koronavirusin, këtë mund ta bëjnë në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me përgjegjësit nga Ministria e Shëndetësisë. Për këtë qëllim, Ministria e Shëndetësisë ka përgatitur një listë të përparësive për furnizime që mund të kërkohen përmes email adresës së personit përgjegjës: [email protected] Këtu mund të merren udhëzimet specifike mbi procedurën e dhurimit, qëndron në deklaratë.