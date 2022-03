Çmimet e naftës u rritën në 106 dollarë në tregjet ndërkombëtare të martën, pasi njoftimet për shitje të koordinuara të naftës nga rezervat strategjike nuk zbutën frikën e ndërprerjeve të furnizimit për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe sanksioneve kundër Moskës.

Çmimi i një fuçie nafte me datë dorëzimi në maj u rrit në tregun e Londrës me 7.83 dollarë krahasuar me mbylljen e mëparshme, në 105.8 dollarë.

Në tregun amerikan, fuçitë u tregtuan në kontrata me afate shpërndarjeje në muajin prill me 8.27 dollarë më të larta, në 103.99 dollarë.

“Situata e brishtë e Ukrainës dhe sanksionet financiare dhe energjetike kundër Rusisë do të vazhdojnë të ushqejnë krizën energjetike dhe do të mbajnë çmimet e naftës mbi 100 dollarë për fuçi në afat të shkurtër dhe mund të jenë më të larta nëse konflikti përshkallëzohet,” tha Louise Dickson nga Rystad Energy.

Kompanitë e mëdha të naftës dhe gazit, përfshirë BP dhe Shell, kanë njoftuar tërheqje nga operacionet dhe sipërmarrjet e përbashkëta në Rusi, ndërsa Totali francez ka thënë se nuk ka plane për të bërë investime të mëtejshme.

Për shkak të sanksioneve, blerësit e naftës ruse kanë vështirësi me pagesën dhe gjetjen e anijes, kështu që BP anuloi ngarkimin e karburantit në portin rus në Detin e Zi.

Rusia eksporton katër deri në pesë milionë fuçi naftë bruto dhe dy deri në tre milionë fuçi derivate në ditë.

Ndjenja e tregut është përmirësuar disi nga SHBA dhe aleatët e saj duke diskutuar shitjen e koordinuar të naftës nga rezervat strategjike për të lehtësuar ndërprerjet e furnizimit. Mediat raportuan se ato mund të nxjerrin në treg nga 60 deri në 70 milionë fuçi.

“Çmimet e naftës po rriten për shkak të frikës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë”, tha John Kilduff nga New York’s Again Capital, duke shtuar se tregtarët mund të jenë zhgënjyer nga numri i shpallur i fuçive nga rezervat.

Anëtarët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) u mblodhën pasdite për një takim të jashtëzakonshëm, i cili mund të jetë një hyrje për lirimin e koordinuar të naftës nga stoqet në treg, shkruan Reuters.

Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) dhe një grup prodhuesish të pavarur, përfshirë Rusinë, do të takohen të mërkurën për të diskutuar politikën e prodhimit.

“OPEC ka të ngjarë të konfirmojë planin fillestar për të rritur prodhimin me 400,000 fuçi në ditë gjatë muajit, gjë që nuk do të zbusë shqetësimet,” tha Varga.

Shitësit me pakicë janë të shqetësuar se oferta nuk do të mbajë ritmin me kërkesën. Fabrikat aziatike vazhduan të prodhonin me avull të plotë në shkurt, duke u rikuperuar nga kriza e koronës, e cila nënkupton kërkesë më të lartë për naftë, sipas Reuters.

OPEC raportoi veçmas se një fuçi e shportave të naftës të anëtarëve të tij kushtoi 99.22 dollarë të hënën, 2.55 dollarë më shumë nga një ditë tregtare e mëparshme.