Hazard mund të kthehet në Chelsea për 60 milionë euro. Ai do të lirojë numrin 7, numër të cilin ka shumë gjasa ta bartë sezonin e ardhshëm, Mbappe

Eden Hazard mund ta mos e veshë më fanellën e Real Madridit.

Siç raporton AS, Chelsea e ka seriozisht që ta rikthejë në “Stamford Bridge” anësorin belg.

Në vitin 2019, Reali e bleu për 100 milionë euro, por Hazard ka qenë një dështim i vërtet, ka shënuar vetëm 5 gola dhe ka bërë vetëm 43 paraqitje për dy vite.

Ai ka vuajtur nga dëmtime të shumta dhe Reali s’dëshiron të rrezikojë edhe një sezon tjetër, andaj ka hedhur sytë për të kryer blerjen e madhe, Kylian Mbappe nga Paris Saint Germain.

Mbappe preferon numrin 7 diçka që e bën edhe më të mundshme largimin e Hazard, për të liruar numrin për sulmuesin francez.

AS raporton se Chelsea e ka seriozisht dhe ka bërë gati 60 milionë euro, shifër që mund ta ndihmojë Realin ta blejë Mbappen.

Sido që të jetë, pas pushimeve, Hazard do të ulet me Carlo Ancelottin dhe drejtuesit e klubit dhe do të diskutojë për të gjetur zgjidhjen më të mirë.

Edhe vet belgu, beson se lëndimet e shumta, s’do ta lënë rehat sërish në Madrid, andaj po mendon të rikthehet në Londër, atje ku shkëlqeu për shumë vite dhe u shndërruar në lojtarin që është sot, në njërin prej më të mirëve në botë.