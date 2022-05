Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian kanë diskutuar të hënën për Ballkanin Perëndimor, ndërsa të ftuar ishin edhe homologët e gjashtë shteteve nga rajoni.

Në këtë takim u diskutua për situatën në Ballkan, sigurinë e rrethanat tjera, ndërsa shefi i Politikës së Jashtme të BE-së, Josep Borrell pas takimit ka folur edhe për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, si i vetmi vend në Evropë që nuk gëzon lirinë e lëvizjes.

Shefi i diplomacisë së BE-së, Josep Borrell në një deklaratë pas takimit ka thënë se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret, por ende nuk është arritur vendimi politik në nivel të Këshillit të Ministrave të BE-së.

Borrell po ashtu ka folur edhe për dialogun Kosovë-Serbi, për të cilin tha se dëshirojnë të shohin përparim në procesin e dialogut për normalizimin e raporteve.

“Kemi nevojë për qasje konstruktive dhe progres të shpejtë, proces të normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Secila palë pajtohet rreth kësaj çështje por kur të ulen bashkë, atëherë përparimi bëhet i vështirë”, tha Borell.

Ai po ashtu potencoi domosodoshmërinë e implementimit të të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut.

“Kur janë në tryeza diskutimi zotohen për bisedime, pro kur ulen bashkë, hezitojnë të merren vesh”, tha Borrell.

Shefi i diplomacisë së BE-së ka folur edhe për një takim tjetër mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandar Vuçiq mund të mbahet para fillimit të verës.

“Ne duhet të krijojmë besim, është thelbësore që të përmirësohet atmosfera në dialog. Angazhimi në veprime pozitive për të krijuar besim dhe për të shmangur hapat e njëanshëm dhe shpresoj që para verës ne do të jemi në gjendje të mbajmë një takim të ri në nivelin e lartë politik me kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë, por puna për këtë është ende duke vazhduar”, ishte shprehur shefi i diplomacisë së BE-së.

Borrell deklaroi se është biseduar edhe për pasojat që kanë dalë nga lufta që Rusia ka nisur në Ukrainë.

“Ne kemi mbështetur aleatët që kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë. Serbia është një nga vendet që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe duhet që sa më parë ta bëjë këtë”, tha ai.

“Ne presim që kandidatët për anëtarësim në BE që t’i bashkohen politikës së jashtme të BE-së”.

Duke aluduar në Serbinë e cila mbështetë luftën e Ukrainës, por nuk i vendos Rusisë sanksione, Borrell tha se të qenit neutral sot, është koncept fals.

Prandaj ai tha se duke vendosur edhe Rusinë edhe Ukrainën në të njëjtën pozitë, e zbeh diferencën mes sulmuesit dhe të sulmuarit.

“Për mua është e qartë, si përfaqësues i lartë dhe për kolegët e mi, se të mbash lidhje të ngushta me regjimin e [presidentit të Rusisë, Vladimir] Putinit nuk është më në përputhje me ndërtimin e së ardhmes në BE. Këto të dy gjëra më nuk shkojnë në të njëjtën kohë”, tha Borrell.

Ndryshe, në takimin ministror të së hënës, morën pjesë edhe gjashtë ministra të jashtëm nga secili shtet i rajonit. Kosovën në këtë takim e ka përfaqësuar ministrja e jashtme, Donika Gërvalla.