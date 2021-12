Nuk ka rëndësi nëse jeni në dietë, nëse doni të riktheheni në formë ose thjesht të shijoni një filxhan të mirë në avull para oxhakut të varur, çaji i erëzave shtëpiake do të jetë aleati juaj më i mirë në ditët / mbrëmjet e ftohta të dimrit! I shëndetshëm, aromatik dhe super i lehtë për t’u përgatitur, ky çaj është me të vërtetë i përshtatshëm sipas dëshirës! I mbushur me shkopinj kanelle, karafil apo edhe kardamom! Këto janë llojet e çajrave që ju bëjnë mirë për shëndetin dhe ju rrisin imunitetit

Propozimi ynë i parë pikant i ka të gjitha:

2 lugë çaji jeshil

1 litër ujë

1 shkop kanelle

4-5 fara kardamomi

5-6 karafil

1-2 tsp. arrëmyshk pluhur

1 majë xhenxhefil

Përgatitja:

Së pari, në një tenxhere të vogël ngrohni 1 litër ujë në zjarr të ngadaltë dhe lëreni të ziejë. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet për disa minuta para se të derdhni ujin në një ibrik. Pastaj shtoni çajin jeshil, kanellën, karafilin, farat e kardamomit dhe arrëmyshkun dhe e lini për rreth 5 minuta.

Erëza shtëpiake dhe çaj nenexhiku

Përbërësit:

500 ml ujë

1 lugë çaj jeshil

1 tufë nenexhik të freskët

karafil

1 shkop kanelle

sheqer / mjaltë (zgjedhja juaj)

Përgatitja:

Filloni duke zierë ujin në një tenxhere të madhe në zjarr të ngadaltë. Në një ibrik, vendosni çajin, kanellën dhe karafilin. Pastaj derdhni në gjysmën e ujit të valuar, një tufë nenexhik të freskët dhe pak sheqer. Në fund, hidhni ujin e mbetur, trazojeni dhe lëreni të futet për disa minuta. Shërbeni çajin tuaj të erëzave në shtëpi në gota të vogla.