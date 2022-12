Buxheti i propozuar i Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2023 është 274.6 milionë euro dhe është një e treta më shumë se vitin e kaluar. Sipas kryeministrit Dimitar Kovaçevski, financat e planifikuara për mbrojtjen për vitin e ardhshëm do të kontribuojnë në zhvillimin dhe modernizimin e këtij departamenti sipas standardeve të një vendi anëtar të NATO-s.

“Zhvillimi i mbrojtjes do të kontribuojë në sigurinë më moderne në raport me kërcënimet që na sjellin sfidat gjeostrategjike dhe për të cilat ne kemi detyrim t’i mbrojmë qytetarët tanë. Një buxhet i tretë më i lartë i mbrojtjes do të thotë një investim në paqen dhe stabilitetin e njerëzve dhe kjo është e paçmuar”, tha Kovaçevski në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministren e mbrojtjes Sllavjanka Petrovska.

Rritja e mjeteve, siç theksoi Kovaçevski, do të thotë se do ta arrijmë qëllimin e caktuar, i cili është buxheti për mbrojtjen të jetë dy për qind e BPV-së në vitin 2024, sipas standardeve të NATO-s.

Ministrja Petrovska përkujtoi se për pjesëtarët e Armatës vitin e kaluar u krijuan kushte edhe një herë të rriten pagat, si dhe për largime mbi 20.000 euro për pjesëtarët që kanë mbushur moshën 45 vjeçare, si dhe për banim prej 9.500 denarë si shtesë nga të ardhurat mujore të çdo ushtari.

“Ky shqetësim do të vazhdojë. Ushtria e Maqedonisë së Veriut, sot Armata e NATO-s, është një ushtri e pajisur, e motivuar dhe e paguar mirë”, tha Petrovska.

Ajo bëri që Maqedonia e Veriut të zgjerohet në vitin 2023 me 226 persona në misione dhe operacione ndërkombëtare, dhe fondet totale për këtë qëllim arrijnë në 10 milionë e 548 mijë euro.