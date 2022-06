Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, sot (07 qershor 2022), do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Republikën e Turqisë, ku do të takohet me homologun e tij turk, Mevlüt Çavuşogllu, njoftojnë nga MPJ.

“Në fokus të bisedimeve do të jenë marrëdhëniet bilaterale dhe bashkëpunimi multilateral në kuadër të NATO-s dhe OSBE-së, sfidat rajonale, si dhe pasojat e invazionit rus ndaj Ukrainës”, thonë nga MPJ.

Përveç se do të takohet me nikoqirin e tij, Osmani do të realizojë takim edhe me Kryetarin e Kuvendit të Madh Nacional të Turqisë, Mustafa Shentop.

Në margjina të vizitës në Ankara, Osmani do të takohet edhe me ish-Ministrin e Punëve të Jashtme, Hikmet Çetin, të cilit do t’i ndajë mirënjohje me rastin e 30 vjetorit të Pavarësisë së Maqedonisë së Veriut.