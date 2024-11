Në Maqedoni sot ka rënë bora e parë. Qytetarë nga lokacione të ndryshme të vendit po ndajnë pamjet e borës së parë që goditi vendin tonë.

Një video e borës në Kratovë e ka publikuar sinoptikani Sllavço Popovski:

Siç njofton Drejtoria për Çështje Hidrometeorologjike, sot do të mbajë mot me vranësira të pjesshme me periudha me diellore. Do të ketë kushte për reshje të lokale të shiut, ndërsa në pjesët malore do të ketë kushte për reshje të borës.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriut. Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -5 deri në 4, ndërsa ajo maksimale nga 7 deri në 14 gradë.