“Mandati im nuk do të jetë një mandat i tretë i Obamës”.

Kështu u shpreh Joe Biden, në intervistën e parë televizive si president i zgjedhur i SHBA-së.

Ai siguroi që administrata e tij jo vetëm që do të përfaqësojë një moment ndryshimi rrënjësor në krahasim me 4 vitet e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, por gjithashtu do të jetë një pikë kthese krahasuar me 8 vitet që kaloi si nënkryetar përkrah mikut të tij Barack Obama.

Sot, Shtetet e Bashkuara po përballen me një botë krejtësisht të ndryshme”, shpjegoi ai, duke iu referuar mbi të gjitha krizës së shkaktuar nga pandemia e Covid-19.

“Amerika është kthyer dhe është e gatshme për të udhëhequr botën, jo të tërhiqet prej saj”, tha ai kur prezantoi ekipin e tij të ardhshëm.

Duke theksuar se “Amerika e Para nënkuptonte një Amerikë të lënë vetëm”, ​​Biden hapet për kundërshtarët politikë dhe për vetë Donald Trump.

Në rastin e parë ai konfirmon se nuk është kundër hipotezës së një republikani që bashkohet me ekipin e tij qeveritar dhe më pas siguron se ai kurrë nuk do të përdorë Departamentin e Drejtësisë “si një mjet personal” për të hetuar dhe ndëshkuar Trump: “Këtë do ta bënte ai”, shtoi Biden.

Ai tha se dalja nga Shtëpia e Bardhë mbi tranzicionin ka qenë e sinqertë. “Nuk ka qenë mashtrim deri më tani dhe nuk pres që të jetë”.

Biden konfirmoi se nuk kishte folur ende me presidentin, por shtoi se nuk priste që fillimi i mandatit të tij të ndikohej nga vonesa në fillimin e tranzicionit.

Gati tri javë pas zgjedhjeve presidenciale, Trump ra dakord të lejojë procesin zyrtar të tranzicionit të të hënën.

Por ai ende nuk pranon humbjen, duke përsëritur pretendimet e pabazuara se votimi i 3 nëntorit ishte “i manipuluar”.