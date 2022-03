Në ditët në vijim opinioni do të informohet se çfarë po shqyrtohet dhe çfarë do të dizajnohet si një pako masash për tejkalimin e situatës aktuale në ekonomi, njoftoi sonte ministri i Financave Fatmir Besimi.

“Qeveria po shqyrton të gjitha ndërhyrjet e mundshme për të parandaluar goditjet e çmimeve. Një ftesë zyrtare është dërguar nga kryeministri dhe nesër në orën 17:00 në Qeveri do të mbahet mbledhja e Këshillit Ekonomik në përbërje më të gjerë. Në takim, përveç ministrave të departamenteve ekonomike, do të marrin pjesë edhe ekspertë të jashtëm nga vendi. Ata do të japin kontributin e tyre në perceptimin e gjendjes aktuale në ekonomi dhe cilat do të ishin propozimet dhe idetë e mundshme për zgjidhje të mëtutjeshme”, tha Besimi për “Sitel”.

Ne, shtoi ai, tashmë jemi duke punuar për masat e mundshme dhe në ditët në vijim Qeveria dhe Kryeministri do të shpallin ato që po shqyrtohet dhe hartohet si një pako masash për tejkalimin e situatës aktuale.

Ministri i Financave theksoi se tashmë është e sigurt që kriza ruso-ukrainase nuk do të zgjasë për një kohë të shkurtër dhe se nuk do të përfundojë në ditët në vijim.