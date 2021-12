Këngëtarja e njohur Beatrix Ramosaj ka lënë shtëpinë e Big Brother VIP për një surprizë që do t’i bëhet.

Ajo do të përjetojë një nga surprizat që i është bërë ndonjëherë një banori në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Beatrix do të shkojë në Pallatin e Kongreseve ku sonte do të performojë vëllai i saj Alban Ramosaj.