Kim Kardashian e kaloi fundjavën e saj të pushimeve e qetë duke parë Spider-Man: No Way Home , dhe – për arsye që mbeten plotësisht të panjohura – ajo vendosi se do të ishte një ide e mirë të prishte të gjithë filmin për 273 milionë ndjekësit e saj në Instagram.

Ndërsa shikonte Spider-Man: No Way Home, Kim postoi një sërë fotografish që shfaqnin foto nga fundi i filmit. Dhe Twitteri janë shumë të acaruar me të.

Disa nga postimet e tyre

“Unë kam heshtur gjithçka që lidhet me Spider-Man në të gjitha rrjetet e mia sociale për të shmangur spoilerët pasi do ta shikoj nesër…. Vetëm që Kim Kardashian të postojë një spoiler të tërë të ndyrë në imazhin e saj”.

“Kim Kardashian me të vërtetë ka postuar spoilerin më të madh për spider-man-in e ri në Storyn e saj”

“Nga të gjitha mënyrat se si Spider-Man mund të ishte bërë spoiler për mua, nuk e prisja të ishte nga Kim Kardashian”.

Pse Kim Kardashian më prishi Spide-man. Çfarë të kisha bërë unë??!