Avokati i Popullit ju përgjigj letrës së Shoqatës maqedonase “Ilinden”-Tiranë, lidhur me shqetësimin e maqedonasve, lidhur me zhvillimet me regjistrimin e popullsisë në Shqipëri dhe “të dhënat jo të besueshme” të paraqitura.

Avokati i Popullit u informua për problemet rreth regjistrimit dhe ndikimin e përfaqësuesve diplomatikë bullgarë për zvogëlimin e numrit të maqedonasve dhe problemin me termin Maqedonas verior për Pakicës Kombëtare Maqedonas nga Instituti i Statistikave, INSTAT.

Në përgjigje, ndër të tjera, thuhet se lidhur me shqetësimin e parë të Pakicës Kombëtare Maqedonas, se rezultatet janë falsifikuar dhe manipuluar, për të ulur numrin e kandidatëve të minoritetit maqedonas, kanë kërkuar shpjegim nga INSTAT, por nuk kanë marrë një përgjigje.

Sa i përket shqetësimit të dytë, për përdorimin e termit Maqedonas verior për Pakicës Kombëtare Maqedonas nga Instituti i Statistikave, INSTAT, kemi kërkuar nga INSTAT që të garantojë respektimin e përkatësisë kombëtare të komunitetit maqedonas, thuhet në përgjigje të Avokatit të Popullit.

Në përgjigjen e tij, Avokati i Popullit falënderon Shoqatën maqedonase “Ilinden”-Tiranë për besimin e shprehur si institucion dhe shton se në të ardhmen dhe deri më tani do të angazhohet plotësisht në respektimin e të drejtave të pakicave kombëtare dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre. në përputhje me standardet ndërkombëtare.