Zëvendëskryeministri nga radhët e BDI-së, Artan Grubi në ‘Facebook’ shkroi se “propaganda dashakeqëse dhe nxitëse kundër kryetarit Ali Ahmeti dhe përpjekjeve të kombit shqiptar për liri dhe pavarësi nuk ka të ndaluar”.

“Lajmi i rremë i një portali pro-opozitar shqiptar për gjoja aktakuzë kundër Ahmeti është dëshmia më e mirë për qëndrimin e tyre të vazhdueshëm ndaj zhvillimeve të fundit dhe luftës çlirimtare të kombit shqiptar”, shkruan Grubi.

Grubi shkruan se kreu i BDI-së, Ali Ahmeti është bashkëthemelues i LPK dhe UÇK-së, përkrahës i sundimit të ligjit, drejtësisë joselektive dhe këtë e ka dëshmuar gjithmonë, edhe në rastin e dëshmisë së fundit në Prishtinë.

“Ata që ia duan të keqën shqiptarëve dhe UÇK-së dhe porositësit e lajmeve të rreme bëjnë mirë të përmbahen nga shpifje të tilla sepse këtë nuk do t’ua fal as e kaluara, as e sotmja, as e nesërmja, por do të mbetën me njollën e merituar”, shkruan Grubi./Telegrafi/

