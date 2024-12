Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se lidhur me sulmin e mbrëmshëm terrorist në fshatin Varagë të komunës së Zubin Potokut, ku u dëmtua kanali i ujit të Ibër-Lepencit, ka të arrestuar të cilët do të përballen me fuqinë e ligjit të Republikës së Kosovës.